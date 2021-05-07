7 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили законопроект, который запретит публично отождествлять роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

Артур Савин, , 09:09 — REGNUM Законопроект о запрете публично отождествлять роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, который внесли на рассмотрение в Государственную думу РФ глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»), первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), а также сенатор Алексей Пушков, вызвал шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 6 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Парад Победы на Красной площади, 24 июня 1945 года

"Я зa! Пpaвильнoe peшeниe!» — пишет Екатерина М.

Множество пользователей с одобрением отнеслись к данному проекту закона о запрете отождествления гитлеровской Германии с Советским Союзом. Граждане убеждены, что инициатива носит исключительно позитивный характер и призвана оградить историю нашей страны от разного рода лживых спекуляций.

«Будет правильный и своевременный закон. Потому что кроме нас самих никто не защитит правду о нашей Великой стране», — считает Владимир Н.

Некоторые комментаторы отметили, что в российским правительстве любят критиковать советский строй и действия руководства страны того времени. Люди убеждены, что с таких позиций не удастся полностью оградить историю государства т посягательства лжеисториков с их невероятными историями про «кровавых» коммунистов.

«А будет что-нибудь в законах про то, что это коммунисты во главе с товарищем Сталиным победили фашизм? Или это ложь, другое?» — задаётся вопросом Артём Л.

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Часть людей убеждена, что пока российская власть сама не станет с уважением относиться к истории нашей Великой страны с уважением и почтением, то никакие законы не смогут полностью защитить исторические факты от посягательств негодяев.

«А кто признал ложь с Катынью на официальном уровне? Кто на параде 9 мая стыдливо прячет мавзолей за картонными декорациями? А ведь это историческое сооружение, с которого принимали парад войск, шедших на фронт», — напомнил Сергей П.

Ряд пользователей указал на то, что в самой России не так много тех, кто любит проводить прямую параллель СССР с нацистской Германией. Большинство таких людей проживает за границей и на них закон Российской Федерации распространяться не сможет.

«Я слышал о таких сравнениях, но они популярны только на Западе: в Прибалтике, Польше, возможно на Украине. Но они клали болт на наши законы, поэтому их это не остановит», — предполагает Вадим К.

Нашлись и те, кто призвал законодателей не перегнуть палку. Люди убеждены, что история — штука тонкая, и грубые методы могут ей лишь навредить.

«Тут крайне важно соблюдать чувство меры и сохранять разум. Иначе может получиться, как с тем дураком, который молился, да так, что лоб себе расшиб», — отметил Николай Н.

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Напомним, 5 мая глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»), первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), а также сенатор Алексей Пушков внесли на рассмотрение депутатов законопроект, в котором предложили запретить публично отождествлять роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.