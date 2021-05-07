7 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 07:07 — REGNUM Решение правительства Ярославской области о том, чтобы восстановить дорогу Углич—Рыбинск под Ярославлем за 585,5 млн рублей, после того как в соцсетях разгорелся скандал из-за её плачевного состояния, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 6 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Ремонт дороги Yarregion.ru

"Таких дорог по России разбитых, тьма-тьмущая! Но у нас же чиновники хотят царствовать, им нет дела до дорог и людей!» — считает Евгений С.

Многие пользователи пришли к выводу, что восстановление данной дороги — это дело хорошее, то таких же «грустных» дорог по России ещё очень и очень много, а реальных системных мер по их восстановлению до сих пор не исполнено.

«Странно, что только сейчас обратили внимание. Она там в таком состоянии уже лет 10 как минимум. И как-то скромненький участок взяли. Надо было сразу до Череповца», — написал Евгений С.

Некоторые комментаторы посчитали, что та сумма, которую планируют потратить на ремонт данного участка дороги, слишком большая. Граждане подозревают, что местные чиновники хотят нажиться на ремонте дорожного покрытия.

«585,5 млн разделим на 75 км и получим, что 1 км стоит 7,8 млн! Совсем что ли откатнулись там?» — возмущается Виктор Р.

Другие же им возразили и указали, что в сравнении окажется, что ремонт дороги в России обходится куда дешевле, нежели делать это в Европе или Соединённых Штатах.

«А сколько должен стоить 1 км дороги, где 70% территории вечная мерзлота и огромные расстояния? Чтобы уложить 1 км четырёхполосной дороги в России придется затратить 47,5 млн рублей, а в других странах от 153 млн рублей. Самая большая стоимость дороги в США — 270 млн руб. Таким образом, в нашей стране дорога стоит в три раза дешевле», — отметил Сергей Х.

Ремонт дороги Yarregion.ru

Часть граждан призвала обратить внимание на то, что скорый ремонт дороги, которая придёт в негодность уже через год, людям не нужен. Люди переживают, что местные власти просто зароют бюджетные деньги в землю и от них ничего не останется.

«Да и чёрт бы с этой ценой километра, есть вопрос важнее: надолго ли хватит? Делают так, что каждый год надо переделывать. Качество на дне!» — пишет Дмитрий Е.

Ряд пользователей пришёл к выводу, что не всё так печально, как может показаться на первый взгляд. Граждане указали, что с каждым годом состояние российских дорог налаживается.

«Дороги стали лучше, чем в 80-е, 90-е и нулевые. Много, конечно, таких же участков, но гораздо больше хороших трасс», — указал Олег Е.

Нашлись и те, кто отметил, что в любой стране есть такие дороги, которыми вряд ли будет кто-то хвастаться. Поэтому мазать чёрной краской всё, что происходит в Российской Федерации, несправедливо.

«Видели дороги в провинциальной Америке? Или глубинке Европы? Посмотрите. Как можно свою Родину так не уважать? Вы же радость доставляете всем врагам нашим», — обращается Марк З.

Ремонт дороги Yarregion.ru

Напомним, 5 мая пресс-служба правительства Ярославской области сообщила РИА Новости, что принято решение восстановить дорогу Углич — Рыбинск под Ярославлем за 585,5 млн рублей после того, как в соцсетях разгорелся скандал из-за её плачевного состояния.