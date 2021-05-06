Вашингтон, 6 мая 2021, 23:51 — REGNUM Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен не стал отвечать на вопрос о возможности отключения России от международной платёжной системы SWIFT.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля группа депутатов Еропарламента выступила с предложением отключить Россию от системы межбанковских платежей SWIFT.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае введения ограничений на действие системы SWIFT в нашей стране ей можно будет найти альтернативу.
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