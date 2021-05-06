Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен не стал отвечать на вопрос о возможности отключения России от международной платёжной системы SWIFT.

«Я не хочу вдаваться в гипотетические вопросы о том, что мы можем сделать в будущем, — сказал Блинкен, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. — Позвольте мне просто сказать, что мы будем рассматривать все разумные варианты, когда речь заходить о попытках сдержать агрессию».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля группа депутатов Еропарламента выступила с предложением отключить Россию от системы межбанковских платежей SWIFT.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае введения ограничений на действие системы SWIFT в нашей стране ей можно будет найти альтернативу.

Читайте также: Лавров: у России есть база для аналога SWIFT