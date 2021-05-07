Подгорица, , 00:07 — REGNUM Президент Словении Борут Пахор провел 6 мая встречу с главой Черногории Мило Джукановичем и подчеркнул, что двусторонние отношения между двумя государствами являются образцовыми и что Словения по-прежнему решительно поддерживает Черногорию на пути в ЕС. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Пахор подчеркнул после переговоров, что Словения, которая вскоре будет председательствовать в ЕС, сделает все, чтобы с партнерами в Черногории придать новую «динамику процессу вступления».

В свою очередь, Джуканович отметил, что встреча была инициирована для того, чтобы обсудить некоторые важные события, которые вскоре произойдут.

«Президент Пахор выступил с инициативой обсудить любые вопросы, касающиеся регионального сотрудничества и европейской перспективы региона Западных Балкан. Еще одним важным событием является то, что Словения вскоре начнет председательствовать в ЕС, и это является дополнительным мотивом поговорить с вами некоторые важные аспекты европейской перспективы Черногории и всех стран региона», — подчеркнул Джуканович.

Напомним, инициатива Брдо-Бриони — это ежегодное многостороннее мероприятие на Западных Балканах. Оно было инициировано в 2013 году президентом Словении Борутом Пахором и президентом Хорватии Иво Йосиповичем. Первая официальная встреча состоялась в Брдо при Кранью, Словения. Главная цель этой инициативы — расширение ЕС за счет стран Западных Балкан.