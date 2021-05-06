Киев, , 23:40 — REGNUM На визит главы Белого дома США Джо Байдена на Украину в 2021 году надеются в Киеве. Об этом сообщил 6 мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Есть большая надежда увидеть президента Байдена на Украине в этом году», — сказал он, заявление которого обнародовала пресс-служба офиса.

Ермак напомнил, что особым годом для Украины является именно 2021 год, так как жители государства празднуют 30-летие независимости.

Как передавало ИА REGNUM, 6 мая президент Украины Владимир Зеленский после встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Киеве заявил, что власти США прекрасно проинформированы о ситуации в Донбассе и вблизи украинских границ.

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