Вашингтон, 6 мая, 2021, 23:48 — ИА Регнум. Члены Республиканской партии начали сильнее прежнего «угрожать» большой четверке (Google, Amazon, Facebook, Apple) после того, как аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в соцсети Facebook не был разблокирован. Об этом 6 мая сообщает CNBC.

(сс) DonkeyHotey Слон (республиканцы) и осел (демократы)

Так, лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккартни дал клятву «взять контроль над властью большой четверки, цензурирующей наши голоса», а другие республиканцы пошли еще дальше.

«Пришло время сломить большую четверку, а не просто ограничить», — заявил Марк Медоуз, который при Трампе являлся руководителем аппарата сотрудников Белого дома.

Напомним, 5 мая независимый надзорный совет Facebook принял решение продлить временную блокировку аккаунта Трампа. В свою очередь политик назвал блокировку своих аккаунтов «абсолютным позором» для страны и заявил, что они должны заплатить «политическую цену».

Как передавало ИА REGNUM, аккаунт Трампа был заблокирован в соцсети Twitter в последние дни его пребывания на посту главы Белого дома США. Более того, политик потерял доступ к Instagram и Facebook.