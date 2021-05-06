Подгорица, , 23:41 — REGNUM Черногория достигла хороших результатов в переговорном процессе с Европейским союзом. Об этом заявил 6 мая министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто на встрече со своим черногорским коллегой Джордже Радуловичем и призвал Брюссель не мешать расширению союза. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Он отметил, что Черногория и Сербия в течение этого срока полномочий Европейской комиссии должны стать полноправными членами союза.

Сиярто добавил, что все, что происходит на Западных Балканах, оказывает влияние на Венгрию, и именно поэтому необходимо интегрировать регион в ЕС.

«То, что происходит сегодня в Брюсселе в связи с расширением ЕС, противоречит нашим интересам. В последние годы ЕС потерял свое экономическое и политическое значение», — подчеркнул Сийарто.