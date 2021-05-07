Белград, , 04:06 — REGNUM Европейский комиссар по расширению Оливер Вархелли 6 мая в своём профиле в социальной сети Twitter написал, что государства-члены Европейского союза дали зеленый свет для применения пересмотренной методологии расширения в Сербию и Черногорию после того, как обе страны приняли ее.

«Наша цель заключается в том, чтобы сделать процесс более доверительным, предсказуемым, динамичным, при более надёжном политическом управлении», — написал Оливер Вархелли.

Комитет постоянных представителей был созван 6 мая, и расширение было одной из тем в повестке дня. Совет по общим вопросам, на котором министры также будут проинформированы о процессе расширения, стабилизации и ассоциации ЕС, назначен на 11 мая.

Напомним, новая методология расширения ЕС в странах Западных Балкан, принятая 5 февраля 2020 года, заключается в разделении глав переговоров о вступлении на шесть тематических блоков. Это внутренний рынок, фундаментальные основы, ресурсы и сельское хозяйство, конкурентоспособность и инклюзивный рост, экологическая повестка дня и устойчивые связи, внешние связи.