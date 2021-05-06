6 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Татьяна Стоянович, , 23:56 — REGNUM Всего через 24 часа после того, как президент Сербии Александр Вучич обещал в эфире телеканала Pink выплатить каждому привитому от коронавируса гражданину 3000 динаров (примерно 25 евро), перед пунктами вакцинации образовались длинные очереди. А в недавно открытом пункте в столичном торговом центре Ušće происходит настоящее столпотворение, передает государственный телеканал РТС.

Генрих Семирадский. Светочи христианства (Факелы Нерона). 1882

Первую вакцину в новом пункте вакцинации получила известная сербская эстрадная певица Елена Карлеуша. Певица сказала, что свою известность она решила поставить на службу интересам общества.

«Из уважения к медработникам и жертвам COVID-19, среди которых были и беременные женщины, к гражданам, заслуживающим нормальную жизнь, я решила воспользоваться случаем и привиться. Очень хорошо, что мы в Сербии можем выбирать вакцину», — процитировал телеканал слова Карлеуши.

Александр Вучич Kremlin.ru

Многие граждане Сербии разделяют мнение эстрадной звезды, которая и ранее всегда откликалась на темы, волнующие общество. Только комментарии к новостям, вещающим об огромном росте интереса сербских граждан к вакцинации после обещания денежного вознаграждения за этот шаг, в основном негативные. Многие воспринимают решение государства поощрить привившихся как дискриминацию и своего рода давление на совесть и свободу принятия решений.

Так, на странице телеканала РТС в «Фейсбуке» пользователь Владимир пишет: «С завтрашнего дня при покупке в магазине будет так: протягиваешь руку, чтобы взять сдачу, чувствуешь небольшой укол и получаешь сдачу».

Многие пользователи в своих комментариях акцентируют внимание на том, что происходящее в торговом центре в Белграде лишь демонстрирует, насколько гражданам трудно живется в стране.

«Так хорошо живем, что люди толкаются за 3000 динаров. Сербия — экономический тигр», — пишет Милица Б. на «Фейсбук"-странице другого телеканала Nova S.

«Я не хотел бы никого обидеть, но такие картины напоминают мне 90-е годы, когда наши родители толкались в очередях, чтобы купить хлеб и молоко», — добавляет Владимир Р.

Белград ZlatanJovanovic

Пользователь под именем Марко подчеркивает, что против самой вакцинации он ничего не имеет, так как и сам привился. «Я поддерживаю то, что люди хотят привиться… Но я не могу понять, что мы готовы так толкаться за 3000 динаров. Из-за всех своих проблем люди не понимают, что вся нация медленно сползает в бедность», — пишет он под постом об огромных очередях перед пунктами вакцинации на странице Nova S.

Причина давки в очередях на вакцинацию в торговом центре Ušće — не только упадок общего уровня жизни населения, но и человеческая натура как таковая, считают другие.

«Люди бы толкались, даже если бы бесплатно раздавали камни», — пишет Милина Й.

«По сравнению с нашими новостными передачами «Летающий цирк Монти Пайтона» кажется скучной драмой по историческим мотивам», — комментирует происходящее пользователь Предраг Педья Х.

«И потом говорят, что Вучич во всем виноват. Это не он, это мы…» — сетует Оливера Р.

Некоторые пользователи указывают на абсурд создавшейся ситуации — прийти в пункт вакцинации за защитой от коронавируса и в этой толпе заразиться.

«Они заразятся короной пока доберутся до вакцины», — переживает Драгана С. «Важно, чтобы соблюдались противоэпидемиологические меры и положенная дистанция», — не без иронии добавляет Зоран М.

«Типичный пример скупки голосов, но публично… мое уважение!» — комментирует смысл происходящего пользователь под именем Оливер.

Несмотря на все негативные комментарии в соцсетях, нельзя сказать, что объявление о денежном «подарке» в размере 3000 динаров за проявленную гражданскую ответственность не достигло своей цели — интерес к вакцинации ощутимо возрос, хотя бы временно. Стоит напомнить, что президент Вучич высоко ставит массовую вакцинацию населения от коронавируса в списке приоритетов своей внутренней политики. И не только внутренней — ранее он открыл пункты вакцинации в стране для всех граждан региона, которые хотели бы привиться, но не могут дождаться вакцин у себя дома. Благо в Сербии выбор вакцин большой — «Спутник-V», Astra Zeneca, Pfizer, Sinovac… С недавних пор в сербском институте Торлак налажено опытное производство российской вакцины «Спутник-V». Сербские власти не без основания считают, что это обеспечит им конкурентное преимущество в регионе, однако вакцина нужна в первую очередь сербам. По словам посла Сербии в России Мирослава Лазански, сказанным им в недавнем интервью изданию «Известия», «80 или 85% граждан Сербии хотят получить российскую вакцину «Спутник V».

Динарий кесаря (1560-1568) (Лондон, Нац. галерея)

Правда ли, что интерес к российской вакцине такой большой, учитывая богатство выбора? Об этом также можно судить по реакции пользователей соцсетей. В ответах на вопрос корреспондента ИА REGNUM, прививался ли кто-либо российской вакциной, и почему именно ей, сербские пользователи отмечают, что многие врачи рекомендуют эту вакцину как лучшую, или они сами остановили свой выбор на «Спутнике-V» на основании информации, полученной на медицинских сайтах.

«Моя родственница получила обе фазы вакцины «Спутник-V», и у нее не было никакой побочки. Я тоже хотела бы получить только российскую, это мне советовал мой знакомый врач», — пишет Драгана М.К.

Ампулы с вакциной от коронавируса «Спутник V» Дарья Драй (c) ИА REGNUM

«Я выбрал вакцину «Спутник-V». Почему? Она придумана и произведена в научном институте как «надстройка» на уже существующие вакцины от САРС. Как я уже сказал, производится в институте, который, по моему мнению, руководствуется мотивами помощи населению, профилактики и лечения людей, а не только мотивами приобретения прибыли, как это часто бывает с вакцинами западных фармацевтических компаний. Другая идея, ментальность, христианский православный мир против либерального капитализма. На следующий день после второго укола я почувствовал небольшую слабость и температура у меня немного поднялась на несколько часов», — подробно объяснил причины своего выбора Александр Ж.