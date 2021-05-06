Рига, , 23:10 — REGNUM Выдворенным из России на прошлой неделе латвийским дипломатом был военный атташе посольства Латвии в РФ, полковник Янис Дрейманис. Об этом 6 мая заявил министр обороны республики Артис Пабрикс.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дрейманис — опытный военный атташе и военный дипломат. За свою профессиональную карьеру он с честью представлял интересы нашей страны, завоевав уважение и высокую оценку среди отечественных и зарубежных коллег», — сказал Пабрик журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, Прибалтийские государства выслали российских дипломатов на фоне ухудшения отношений Москвы и Праги. Так, Эстония решила выслать одного дипломата РФ, Латвия — одного, а Литва — двух. В ответ России выслала дипломатов указанных стран.

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