Москва, , 23:25 — REGNUM Экс-возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова сообщила, что скоро выйдет документальный фильм о её жизни. Она опубликовала тизер киноленты в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/COfqPcYBPtb/

«Скоро на моем YouTube — канале. «Мой монолог», — поделилась с подписчиками модель. Автором фильма стал стилист Алеко Надирян.

ИА REGNUM напоминает, что с января 2014 года Анастасия Решетова состояла в отношениях сТимати. В 2019 году у них родился сын Ратмир, а уже в 2020 году пара рассталась.

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