Белград, , 23:06 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан в интервью новостном агентству RTS 6 мая заявил, что он по-прежнему считает, что признание независимости Косово было ошибкой, и ожидает, что новая встреча с президентом Сербии Александром Вучичем в Праге еще больше укрепит отличные двусторонние отношения и будет способствовать экономическому сотрудничеству двух стран.

Милош Земан Kremlin.ru

Земан отметил, что особенность связей двух стран также может быть проиллюстрирована тем фактом, что предстоящий визит Вучича станет первым официальным визитом президента после вспышки пандемии, и подтвердил, что давние двусторонние отношения и укрепление сотрудничества при особом внимании к экономическим связям и поддержке взаимных инвестиций станут темой новой встречи двух президентов.

Земан также подчеркнул, что он не передумал и что, как и во время своего визита в Белград в сентябре 2019 года, он считает, что признание независимости Косово было ошибкой.