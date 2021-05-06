Вашингтон, , 23:20 — REGNUM После разводов Гейтсов члены семьи встали на сторону матери семейства Мелинды и уехали с ней на частный остров, оставив Била Гейтса в одиночестве. Об этом сообщает 6 мая NewsWeek.

Глава Microsoft Билл Гейтс World Economic Forum

Отмечается, что 65-летний Билл не был приглашен на остров из-за «напряженной ситуации, сложившейся после развода».

«Нам сообщили, что семья встала на сторону Мелинды. Другими словами… нам сказали, что они злы на Била и именно по этой причине его не пригласили», — сообщили журналисты издания.

Также отмечается, что у пары существуют «разногласия, которые в данный момент не могут быть разрешены».

«Вот что мы вынесли. Во первых, это было не дружеское прощание. Нам сказали, что Мелинда и почти все семья в ярости из-за многих вещей, которые сделал Билл. Второе… очевидно, что развод был очень долгим», — добавляется в статье.

Ранее The New York Post сообщила, что Билл и Мелинда Гейтс планировали сделать объявление о разводе еще в марте, в связи с чем будущая бывшая супруга миллиардера в надежде избежать внимания средств массовой информации арендовала для семьи удаленный частный остров на Гренаде.

По информации, появившейся в американских СМИ, Мелинда Гейтс арендовала остров Каливиньи за колоссальные $132 тыс. за ночь для нее и детей пары, а также их близких.