Москва, , 22:51 — REGNUM Российская рэп-группа Anacondaz выпустила клип на песню «Девочка-деньги». Ролик был опубликован 6 мая на YouTube-канале коллектива.

Сингл «Девочка-деньги» был выпущен еще в феврале в составе альбома «Перезвони мне +79 995 771 202». В пластинку вошли 16 треков, в том числе два совместных с группами «кис-кис» и «Заточка».

Добавим, что за несколько часов ролик посмотрели более 102 тыс. человек. Клип попал в тренды русскоязычного YouТube.

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