Стокгольм, , 22:50 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на семь. Данная информация была опубликована 6 мая на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умер 14 158 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 002 121 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 6 526 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получил 2 769 411 человек, вторую — 794 198 человек.

По состоянию на 6 мая, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 402 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 7 086 пациентов.