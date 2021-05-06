Волгоград, 6 мая, 2021, 22:43 — ИА Регнум. По факту гибели в Городищенском районе Волгоградской области двух человек в результате детонации боевого снаряда организована процессуальная проверка. Об этом 6 мая сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Волгоградской области.

Александр Мариинский ИА REGNUM Результаты раскопок поисковых отрядов

ЧП произошло в 30 км от поселка Самофаловка

«Произошел взрыв, в результате которого погибли 15-летний подросток и мужчина, — говорится в сообщении. — По данному факту … организована доследственная проверка».

По предварительным данным, из Оренбургской области в Волгоградский регион прибыли подросток и мужчина в составе поискового отряда «Память». Детонация боевого снаряда времен Великой Отечественной войны произошла во время мероприятий на высоте «Огуречная» с отметкой 154,2.

Как передавало ИА REGNUM, после взрыва снаряда 6 мая в Городищенском районе на территории региона по поручению губернатора была приостановлена работа всех поисковых отрядов.

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