Вашингтон, 6 мая 2021, 22:42 — REGNUM Исполнительный директор американской компании Альберт Бурла выступил против предложения США о приостановке действия патентов на вакцины от COVID-19. Об этом 6 мая сообщает AFP.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США поддержали идею отказа от защиты интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19 в условиях пандемии.
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Впервые с предложением отказаться от патента на вакцину от COVID-19 выступили в 2020 году ЮАР и Индия. Их поддержал ряд других стран, в частности Боливия, Венесуэла, Египет, Монголия и Пакистан. В настоящее время единого мнения среди стран — участниц ВТО по данному вопросу нет.