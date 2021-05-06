Вашингтон, , 22:42 — REGNUM Исполнительный директор американской компании Альберт Бурла выступил против предложения США о приостановке действия патентов на вакцины от COVID-19. Об этом 6 мая сообщает AFP.

Вакцина от коронавируса Pfizer BioNTech Arne Müseler

«Нам необходимо сосредоточить наши усилия на функционировании работающих сегодня предприятий для производства миллиардов доз, — сказал он. — Необходимо убедиться, что их работа не нарушается политически мотивированными заявлениями. Это пустые обещания».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США поддержали идею отказа от защиты интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19 в условиях пандемии.

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Впервые с предложением отказаться от патента на вакцину от COVID-19 выступили в 2020 году ЮАР и Индия. Их поддержал ряд других стран, в частности Боливия, Венесуэла, Египет, Монголия и Пакистан. В настоящее время единого мнения среди стран — участниц ВТО по данному вопросу нет.