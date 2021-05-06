Анкара, , 23:58 — REGNUM Двухсторонние переговоры делегаций Турции и Египта в Каире прошли искренне и имели обширную повестку дня. Об этом, как передает турецкое новостное агентство Sabah, сообщили 6 мая в МИД Турции.

Представители внешнеполитического ведомства добавили, что Турция и Египет оценят результаты первого раунда консультаций и предпримут последующие шаги.

Переговоры прошли между делегациями во главе с послом Турции Седатом Оналом и заместителем министра иностранных дел Египта Хамди Санадом Лозой.

В ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения, ситуация в Сирии, Ливии и Ираке.

Напомним, отношения между Турцией и Египтом резко ухудшились после свержения президента Мухаммеда Мурси летом 2013 года; 23 ноября 2013 египетские власти отозвали своего посла из Турции, а также объявили турецкого посла персоной нон грата.