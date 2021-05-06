Москва, , 22:51 — REGNUM Рэпер Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев) выпустил клип на песню «Век-Волкодав». Ролик был опубликован 6 мая на YouTube-канале музыканта.

Сингл был записан на стихи Осипа Мандельштама специально к 130-летию поэта. «Спев в необычной для себя манере, я постарался и в визуальном плане сделать что-то, что никогда раньше не пробовал — получился такой вот угловатый странный танец. Мне кажется, в этом что-то есть», — пишет сам Иван Алексеев.

Добавим, что клип за несколько часов уже посмотрели более 145 тыс. человек. Видеоролик попал в тренды русскоязычного YouTube.

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