Москва, 6 мая, 2021, 22:33 — ИА Регнум. Сбербанк с 7 мая поднимет ставку по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке на 0,4 процентного пункта. Об этом сообщили в кол-центре кредитного учреждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбербанк

Так, минимальная базовая ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке составит 8%, на вторичном рынке — 8,1%.

В банке уточнили, что для клиентов, уже получивших одобрение по заявке на оформление ипотеки по ранее действующей ставке, ставка остается прежней и фиксируется на весь срок одобрения — 90 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля Центральный банк России принял решение повысить ключевую ставку на 0,5 п.п., до уровня 5% годовых. Это произошло впервые с 2014 года. ЦБ принял такое решение в связи с повышенными темпами роста потребительских цен и инфляционными ожиданиями населения страны и бизнеса.

Как отмечают эксперты, вслед за решением Центробанка о повышении ключевой ставки ещё на 0,5 пункта, до уровня 5% годовых в ближайшие недели можно ожидать роста ипотечных ставок на уровне от 0,3 до 1 процентного пункта.

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