Берлин, , 22:29 — REGNUM Сегодня, 6 мая, «Герта» приняла на своем поле «Фрайбург» в рамках перенесенного матча 30-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла на «Олимпийском стадионе» в Берлине и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Голами в составе «Герты» отличились форвард Кшиштоф Пентек, защитник Петер Пекари и полузащитник Неманья Радоньич, который также записал на свой счет голевую передачу.

На данный момент «Герта», проведя в чемпионате 30 матчей, набрала 30 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Фрайбург» с 41 баллом за 31 встречу расположился на 9-й строчке.