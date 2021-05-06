Киев, 6 мая, 2021, 22:23 — ИА Регнум. Решение о будущем формате отношений между Россией и Соединенными Штатами остаётся за президентом РФ Владимиром Путиным, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

(сс) U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

«Мы предпочли бы более стабильные, предсказуемые отношения с Россией. Фактически решение остаётся за президентом Путиным», — сказал Блинкен в интервью украинскому телеканала ICTV.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 6 мая, Блинкен во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Россия якобы не полностью отвела войска от границ Украины и имеет возможность «действовать агрессивно».

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