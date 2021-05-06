Вашингтон, 6 мая, 2021, 22:50 — ИА Регнум. Владельцы социальной сети Clubhouse запускают программу материальной поддержки создателей контента. Об этом 6 мая сообщает издание vc.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным издания, в соцсети уже отобрали первых финалистов программы, 50 проектов которых сервис профинансирует. Участники будут получать по пять тысяч долларов в течение трёх месяцев, а также оборудование и творческую поддержку в создании продукта.

Добавим, что по словам владельцев Clubhouse, они не получат прав на аудиошоу участников программы. Если проекты окажутся удачными, Clubhouse может продлить сотрудничество.