Вашингтон, , 22:12 — REGNUM Соединенные Штаты не планируют сбивать китайскую ракету, которая осуществляет неуправляемый сход с орбиты. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«По последним оценкам, которые я видел, эксперты продолжают работу, у нас нет планов сбивать ракету», — сказал он на брифинге с председателем комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли.

Остин выразил надежду, что ракета упадет там, где она не сможет нанести никому вреда.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с использованием тяжелой ракеты-носителя Long March 5B.

Ступень китайской ракеты летит со скоростью примерно 29 тыс. км в час. Средства отслеживания в России мониторят сход с орбиты второй ступени ракеты CZ-5B.