Батайск, Ростовская область, 6 мая, 2021, 22:09 — ИА Регнум. В Ростовской области в результате ДТП погиб водитель мотоцикла, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД 6 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Обложка. ДТП

Авария произошла примерно в 15:30 мск на улице Производственной в Батайске. Предположительно, водитель Hyundai Sonata, совершая манёвр, не предоставил преимущество в движении мотоциклу Suzuki V-storm. В результате столкновения водитель мотоцикла получил смертельные травмы.

По данному факту назначена проверка.