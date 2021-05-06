Вашингтон, 6 мая, 2021, 22:19 — ИА Регнум. Вывод американских военных из Афганистана происходит по запланированному графику. Об этом, как сообщает CNN, заявил 6 мая глава Пентагона Ллойд Остин во время регулярного брифинга в Пентагоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выход

По состоянию на сегодняшний день американская сторона придерживается графика по выводу военных из Афганистана, рассказал Остин.

Напомним, 4 мая два стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н Stratofortress прибыли в Катар, в результате чего их общее количество на данной территории достигло шести. Руководство Пентагона объясняло это намерением прикрыть вывод американских военных из Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили о начале вывода военных из Афганистана 1 мая.