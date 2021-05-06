Москва, , 22:02 — REGNUM Телеведущая Ольга Бузова рассказала о своём состоянии после госпитализации. Она опубликовала истории в своём Instagram-аккаунте 6 мая.

«Простите, что не выходила на связь. Очень долго отходила вчера от наркоза, думала, вот приду в себя и все расскажу. Но не могу до сих пор этого сделать. Поднялась температура. Все нормально, я нахожусь под контролем врачей» — с трудом выговаривает Бузова. Также телеведущая записала видео, где плачет: «Я не знаю. То ли это наркоз, то ли еще что-то. Постоянно плачу, не могу встать с кровати… Думала, что станет легче, всё расскажу, но легче не становится».

Как сообщало ИА REGNUM, Ольга Бузова находится в одной из московских больниц, где её прооперировали. Причины госпитализации пока неизвестны.

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