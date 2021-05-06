Бишкек, , 21:54 — REGNUM Произошедший в конце апреля 2021 года вооруженный конфликт на киргизско-таджикской границе, сопровождавшийся жертвами и разрушениями, может оказаться не последним в регионе. «Если вопрос границ не решить — обострение и новые локальные столкновения неизбежны», — доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета Руслан Шамгунов прокомментировал ИА REGNUM последние договоренности Киргизии и Таджикистана.

В разрушенном доме. Киргизия Gov.kg

По мнению эксперта, проблемы с границами «в Центральной Азии начались задолго до распада СССР».

»В 1991 году проблемы приобрели новый формат и с годами стали обостряться. Приграничные вопросы за годы независимости стран Центральной Азии превратились из просто неудобных в потенциально опасные. Сейчас они стали фитилем от пороховой бочки, которая может взорваться в любой момент».

Эксперт уверен: «Если у какой-то страны в Центральной Азии есть недемаркированная граница и анклавы, то это почти 100% гарантия того, что рано или поздно будет конфликт. Киргизия с Таджикистаном тому подтверждение».

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«Проблемы у Бишкека начались задолго до апрельского конфликта. Это наследие президента Аскара Акаева, который возглавил страну в первые годы независимости. Он решил, в рамках отхода от советской модели строительства государства, развивать в стране демократию, взяв за ориентир западную модель», — пояснил он.

Аналитик подчеркнул, что, «к сожалению, некоторые проблемы, среди которых не последнее место занимает приграничье, при такой модели управления решить не удалось».

»При самых первых тревожных симптомах необходимо было, с одной стороны, приложить максимум усилий, чтобы решить вопрос с делимитацией и демаркацией границ, а с другой — проявить твердость и политическую волю, чтобы заставить население уважать закон и порядок. Сейчас, по прошествии стольких лет и накопившихся проблемах внутри страны, это сделать намного сложнее».

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По мнению Шамгунова, сложность проблемы понимали все прежние руководители Киргизии и поэтому предпочитали откладывать решение пограничных проблем в «долгий ящик».

«В результате мы наблюдаем периодические столкновения, иногда с привлечением военных и боевой техники на спорных участках границы. Апрельский конфликт на границе с жертвами и разрушениями далеко не последний. Если вопрос границ не решить — обострение и новые локальные столкновения неизбежны», — считает российский аналитик.

Эксперт уверен, что если президент Киргизии Садыр Жапаров «хочет максимально сократить возможность повторения конфликтов на границе, то ему придется решать проблему, пусть даже и силовыми методами».