Санкт-Петербург, 6 мая, 2021, 21:48 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге скончался 81-летний режиссер, актер и педагог Олег Зорин, который являлся ветераном Академического театра имени Ленсовета. Об этом ТАСС сообщил в четверг, 6 мая, директор театра Валерий Градковский.

Lensov-theatre.spb.ru Олег Зорин

«Олег Дмитриевич умер сегодня утром (6 мая — прим. ИА REGNUM), — рассказал директор театра. — Он до последнего дня работал».

По его словам, Зорин достаточно активно участвовал в жизни театра, однако возраст «берет свое».

Напомним, Олег Зорин играл в таких спектаклях, как «Фредерик, или Бульвар преступлений», «Левша», «Человек и джентльмен», «Жестокость», «Мистерия-буфф», «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», «Миссис Пайпер ведет следствие» и др.