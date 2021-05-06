Ипсуич, Великобритания, , 21:36 — REGNUM Сегодня, 6 мая, официальный портал футбольного клуба «Ипсвич Таун» из третьего по силе английского дивизиона сообщил о начале сотрудничества с певцом Эдом Шираном. Артист заключил с клубом однолетнее соглашение.

Сообщается, что на футболках команды будет размещен логотип в поддержку концертного тура британского музыканта.

Эд Ширан, продавший за свою карьеру более 150 миллионов копий своих альбомов, с детства является фанатом «Ипсвича». В своем инстаграме музыкант выложил соответствующую фотографию из своего детства.

На данный момент «Ипсвич» занимает девятое место в турнирной таблице третьего дивизиона Англии.