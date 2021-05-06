Волгоград, 6 мая, 2021, 21:32 — ИА Регнум. Процессуальную проверку организовали следственные органы по факту гибели мужчины и подростка в результате детонации боевого снаряда под Волгоградом. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

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По предварительным данным, мужчина и подросток в составе поискового отряда «Память» прибыли в Волгоградский регион из Оренбургской области. Во время мероприятий на высоте «Огуречная» с отметкой 154,2 произошла детонация боевого снаряда времен Великой Отечественной войны. В результате ЧП находившиеся в непосредственной близости 15-летний подросток и мужчина получили смертельные травмы. На место направлена следственно-оперативная группа из числа следователей территориального подразделения СКР, следователей-криминалистов аппарата ведомства, а также оперативных сотрудников полиции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, взрыв прогремел вечером 6 мая примерно в 30 километрах от поселка Самофаловка Городищенского района Волгоградской области. На месте погиб мужчина в возрасте 60 лет и 15-летний подросток.