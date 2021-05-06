Москва, , 21:29 — REGNUM Россия и десять стран ОБСЕ по призвали бережно относиться к воинским захоронениям, мемориальным комплексам, памятникам и обелискам в честь погибших в борьбе с нацистами во Второй мировой войне.

Так, с соответствующим заявлением выступили представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, России, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

«Призываем бережно относиться к воинским захоронениям, мемориальным комплексам, памятникам и обелискам в честь погибших в борьбе с нацизмом и фашизмом», — говорится в совместном заявлении.

В документе говорится, что священный долг победителей — беречь и твердо отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой, хранимую в памяти народов и в архивных документах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране 9 мая остаётся самым главным, самым святым праздником.

«Пройдут годы, минуют десятилетия, но в нашей стране 9 Мая останется самым главным, святым праздником. В каждом доме, в каждой российской семье всегда будут искренне гордиться подвигом героев Великой Отечественной, которые спасли мир от нацизма, подарили жизнь грядущим поколениям», — заявил глава государства.