Москва, 6 мая 2021, 21:29 — REGNUM Россия и десять стран ОБСЕ по призвали бережно относиться к воинским захоронениям, мемориальным комплексам, памятникам и обелискам в честь погибших в борьбе с нацистами во Второй мировой войне.
Так, с соответствующим заявлением выступили представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, России, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
В документе говорится, что священный долг победителей — беречь и твердо отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой, хранимую в памяти народов и в архивных документах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране 9 мая остаётся самым главным, самым святым праздником.