Сицилийского профессора подозревают в поиске наёмников для Донбасса
Мессина, Италия, 6 мая, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Спецслужбы Италии подозревают 55-летнего преподавателя из Мессины в организации найма добровольцев для войны в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР, передает Agenzia Italia в четверг, 6 мая.
Иван Шилов ИА REGNUM
Италия
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В доме предполагаемого нарушителя проведен обыск, изъяты компьютеры и телефоны.
Ранее в рамках данного расследования был задержан 28-летний студент. Сотрудники спецслужб предполагают, что существовала или существует целая «сеть» по найму добровольцев.