Женева, Швейцария, , 21:22 — REGNUM Общее число выявленных инфицированных на планете Земля достигло 154 815 600 человек, за последние сутки в мире выявили 847 537 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит 6 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 14 777 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 3 236 104.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее ВОЗ сообщала о выявлении в мире более 721 тыс. новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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