Рим, , 21:20 — REGNUM Сегодня, 6 мая, журналист Николо Скира в своем твиттере сообщил, что полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может не подписать новое соглашение с клубом по окончании сезона.

По данным источника, причиной этому является назначение Жозе Моуриньо на пост главного тренера «Ромы» со следующего сезона.

Напомним, что Мхитарян в 2018 году покинул «Манчестер Юнайтед» из-за конфликта с Моуриньо, который тогда возглавлял «дьяволов».

В текущем сезоне армянский полузащитник принял участие в 30 матчах чемпионата Италии и набрал в них 17 (9+8) очков по системе «гол+пас».