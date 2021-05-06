Анкара, 6 мая, 2021, 21:26 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 6 мая вечером встретился в особняке Чанкая с представителями общин национальных меньшинств, которые выступили со своими пожеланиями и предложениями. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

На мероприятии, которое Эрдоган назвал «столом бесед», представители общин меньшинств выразили ему благодарность за то, что они приобрели уверенность в завтрашнем дне.

«Во время вашего правления мы многое приобрели. Как представителям разных вероисповеданий, живущим в этой стране, нам действительно повезло, что у нас есть такой лидер, как вы. Во всех наших молитвах мы воспеваем вас и ваших коллег. Мы молимся за ваше здоровье, за единство, мир и спокойствие нашей страны. Мы также прилагаем усилия для этого. Мы всегда на стороне государства Турецкой Республики. Мы очень любим нашу страну», — заявил один из представителей меньшинств.