Турин, Италия, 6 мая, 2021, 21:15 — ИА Регнум. В семи городах Италии в четверг, 6 мая, прошли акции протеста школьных учителей, организованные профсоюзом Cobas.

Russian.news.cn В итальянской школе прошел первый после начала эпидемии учебный день.

За месяцы пандемии школу оставили без всякой поддержки, состояние зданий многих из них остается неудовлетворительным, о должных мерах по борьбе с распространением эпидемии в школах не приходится и говорить, не решен вопрос и о постоянных (а не временных) контрактах для сотрудников, отметили руководители акции.

Учебный год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере в те моменты, когда они находятся за пределами классов.

В начале ноября масочный режим в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение. В январе-марте 2021 года удаленно занимались почти все учащиеся средней и высшей школы, подавляющее большинство из них смогли вернуться за парты в конце апреля 2021 года.