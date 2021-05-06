Милан, Италия, , 21:15 — REGNUM Сегодня, 6 мая, нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал, что прошлым летом был близок к переходу в «Барселону».

«Я был по-настоящему близок к этому, обсуждали это с Месси. Но у «Барсы» были финансовые проблемы, и по этой причине я решил остаться в «Интере».

Это хорошо, ведь мы стали чемпионами. С детства мечтал об этом, и, думаю, остаться было верным решением», — рассказал аргентинец порталу ESPN.

В текущем сезоне Лаутаро Мартинес принял участие в 34 матчах чемпионата Италии и отличился в них 20 (15+5) очками по системе «гол+пас».