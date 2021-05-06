Катандзаро, 6 мая 2021, 21:10 — REGNUM Сотрудники Финансовой гвардии Италии в четверг, 6 мая, превентивно изъяли имущество стоимостью 200 млн евро у трех предпринимателей из Катандзаро — отца и двух сыновей.
Глава семейства подозревается в мафиозной деятельности. Другое обвинение, предъявленное всем троим — отмывание денег.
В списке имущества, право распоряжаться которым подозреваемые временно утратили — 110 зданий и сооружений, 49 земельных участков, 67 транспортных средств, а также акции ряда компаний и т. д.