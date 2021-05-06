Италия, 6 мая, 2021, 21:10 — ИА Регнум. Сотрудники Финансовой гвардии Италии в четверг, 6 мая, превентивно изъяли имущество стоимостью 200 млн евро у трех предпринимателей из Катандзаро — отца и двух сыновей.

Цитата из кф Крестный отец. реж Фрэнсис Коппола. 1972. США Мафиози

Глава семейства подозревается в мафиозной деятельности. Другое обвинение, предъявленное всем троим — отмывание денег.

В списке имущества, право распоряжаться которым подозреваемые временно утратили — 110 зданий и сооружений, 49 земельных участков, 67 транспортных средств, а также акции ряда компаний и т. д.