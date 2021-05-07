Москва, , 09:20 — REGNUM На конкурс детских рисунков «Наследие моего района» в Москве прислали почти три тысячи работ. Об этом 7 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В рамках конкурса проживающим в Москве детям предлагалось изобразить любой объект, расположенный в их районе. Причем предметом рисунка мог быть не только объект культурного наследия, какое-то знаковое здание или монумент, но и простой жилой дом, беседка и что-либо другое.

«Каждый из ребят стремился показать красоту того места, где он живет, учится, гуляет с родителями и друзьями. Замечательно, что рисунки на конкурс прислали из всех округов и почти всех районов города. Результаты будут объявлены в конце мая — начале июня. Победители получат дипломы, грамоты и памятные призы. Работы призеров можно будет увидеть на выставке, ее откроют на одном из московских бульваров», — сказала вице-мэр.

Читайте ранее в этом сюжете: Два чебоксарских школьника победили в научном конкурсе