Флорида, США, , 22:03 — REGNUM Губернатор штата Флорида подписал так называемый закон о честных выборах, призванный сократить пространство для «почтовых» махинаций. Об этом 6 мая сообщает Associated Press.

Закон ограничивает продолжительность досрочного голосования, запрещает отправлять заявки на открепительные бюллетени избирателям, от которых не поступало запроса, а также запрещает сквозное голосование.

Ранее подобный документ был одобрен в Джорджии и Техасе.

Представители Демократической партии называют документ «законопроектом о подавлении избирателей» и уверяют, что он усложнит процесс голосования для афроамериканцев и пожилых людей.

Напомним, после сообщений о том, что выборы президента США 2020 года якобы были сфальсифицированы, сенатор штата Джорджия Брайан Хьюз предложил законопроект, который «призван упростить голосование и усложнить обман».