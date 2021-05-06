Бишкек, , 21:00 — REGNUM Парламент Киргизии сегодня, 6 мая, одобрил сразу в трех чтениях проект закона, разрешающий правительству вмешиваться в деятельность крупнейшего инвестора, работающего в стране — золоторудного предприятия «Кумтор», передает «Tazabek».

За его принятие проголосовали 98 депутатов, против — двое народных избранников.

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Этот документ позволит киргизским чиновникам вводить внешнее управление на три месяца в случае нарушения требований охраны недр или если им не понравится какой-либо из отчетов — о выполнении геологических работ или о движении запасов полезных ископаемых.

Отметим, что один из инициаторов законопроекта, депутат Акылбек Жапаров ранее заявил о том, что премьер-министр Улукбек Марипов направил в парламент письмо с просьбой срочно принять этот проект закона сразу в трех чтениях.

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