Киев, 6 мая 2021, 20:58 — REGNUM Власти США, которые активно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, прекрасно проинформированы о ситуации на Донбассе и вблизи украинских границ. Об этом 6 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Киеве.
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»Было сделано много шагов, чтобы остановить эскалацию, которая могла произойти недавно у наших границ», — сказал Зеленский, заявление которого обнародовала его пресс-служба.
Глава государства добавил, что власти Украины благодарны США за увеличение военной, технической и финансовой поддержки страны.
Напомним, ответственность за начало гражданской войны в Донбассе власти Украины отрицают. При этом Киев бездоказательно обвиняет Россию в некой «агрессии».
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