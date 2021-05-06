Лондон, , 20:58 — REGNUM Сегодня, 6 мая, портал Goal.com сообщил о намерении руководства «Челси» расстаться с одним из своих защитников в летнее трансферное окно.

По данным источника, лондонский клуб может продать Маркоса Алонсо или Эмерсона.

Действующее соглашение Алонсо с клубом рассчитано до лета 2023 года, итальянец Эмерсон имеет контракт до 2022 года с возможностью продления.

«Челси» хочет выручить средства для приобретения новых игроков с помощью продажи одного из этих защитников. Ранее в СМИ сообщалось, что «Челси» проявляет интерес к форварду дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду.