Тюмень, , 20:57 — REGNUM В Тюменской области пять театральных коллективов получат от правительства региона субсидии на новые постановки. Об этом сообщает областной департамент культуры.

В конкурсе на предоставление субсидий участвовали 11 театров и студий. В число победителей вошли Тюменский театр кукол с заявкой на постановку «Сказки про Царя коварного и Вовку-Пожарного» — 300 тыс. рублей; Тюменский большой драматический театр на постановку спектакля «Каренин» по роману Льва Толстого получит 500 тыс. рублей; театральная мастерская «Будильник» на спектакль «TWIST» по мотивам романа Чарльза Диккенса «Оливер Твист» — 500 тыс. рублей; Централизованное культурно-досуговое объединение «Исток» на постановку «Последний исполин» — 200 тыс. рублей; молодежный театр «Ангажемент» на спектакль по произведениям Бориса Рыжего — 500 тыс. рублей.

Соответствующее распоряжение подписано губернатором Тюменской области Александром Моором 4 мая 2021 года.