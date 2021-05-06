Нижний Новгород, , 20:54 — REGNUM Военно-патриотический поезд прибыл 6 мая на Московский вокзал в Нижнем Новгороде в рамках всероссийской акции «Мы армия страны! Мы армия народа!», приуроченной к празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Перед прибытием специализированного агитационного эшелона на привокзальной площади был организован концерт военного оркестра регионального штаба Национальной гвардии России.

Передвижная патриотическая экспозиция насчитывает 17 тематических вагонов.

Среди них «Дорога памяти» — в котором посетители могут ознакомиться с информацией о ветеранах Великой Отечественной войны, «Современная армия» — где представлены экземпляры новейших видов российского оружия и военной техники, а также «Победа над невидимым врагом» — посвященный борьбе с коронавирусом COVID-19.

Менее чем за три часа, пока военно-патриотический поезд стоял в Нижнем Новгороде, его успели посетить свыше 5 тысяч жителей и гостей столицы Приволжья.

ИА REGNUM напоминает, что специализированный экспозиционный эшелон стартовал из Москвы 25 апреля 2021 года в рамках всероссийской акции «Мы армия страны! Мы армия народа!». Поезд посетит 51 город, проследовав из Москвы до Владивостока.