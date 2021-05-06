Нижний Новгород, 6 мая, 2021, 20:54 — ИА Регнум. Военно-патриотический поезд прибыл 6 мая на Московский вокзал в Нижнем Новгороде в рамках всероссийской акции «Мы армия страны! Мы армия народа!», приуроченной к празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Тамби Владимир Александрович. Паровоз. 1930-е

Перед прибытием специализированного агитационного эшелона на привокзальной площади был организован концерт военного оркестра регионального штаба Национальной гвардии России.

Передвижная патриотическая экспозиция насчитывает 17 тематических вагонов.

Среди них «Дорога памяти» — в котором посетители могут ознакомиться с информацией о ветеранах Великой Отечественной войны, «Современная армия» — где представлены экземпляры новейших видов российского оружия и военной техники, а также «Победа над невидимым врагом» — посвященный борьбе с коронавирусом COVID-19.

Менее чем за три часа, пока военно-патриотический поезд стоял в Нижнем Новгороде, его успели посетить свыше 5 тысяч жителей и гостей столицы Приволжья.

ИА REGNUM напоминает, что специализированный экспозиционный эшелон стартовал из Москвы 25 апреля 2021 года в рамках всероссийской акции «Мы армия страны! Мы армия народа!». Поезд посетит 51 город, проследовав из Москвы до Владивостока.