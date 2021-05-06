Москва, 6 мая, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Вторая ступень китайской ракеты-носителя CZ-5B может войти в атмосферу Земли вечером 8 мая, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

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«По предварительным расчетам, объект может войти в атмосферу Земли вечером 8 мая, точное время и координаторы входа будут уточнены не ранее чем за сутки до события», — сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что за прошедшие сутки высота орбиты ступени ракеты-носителя в апогее уменьшилась на 18 км, до 258 км, в перигее — на 3 км, до 159 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с использованием тяжелой ракеты-носителя Long March 5B.

Ступень китайской ракеты летит со скоростью примерно 29 тыс. км в час. Средства отслеживания в России мониторят сход с орбиты второй ступени ракеты CZ-5B.

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