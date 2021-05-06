Рим, 6 мая, 2021, 20:52 — ИА Регнум. 33% граждан Италии полагают, что после пандемии откажутся от покупки бумажных книг, поскольку уже есть привычка к электронным, таковы данные исследования SWG, опубликованные в четверг, 6 мая.

Ева Гонсалес. Чтение в саду (Женщина в красной шляпе). 1882

Аналогичный показатель в отношении печатных версий газет — 40%.

37% респондентов отметили, что как только появится возможность будут покупать бумажные книги в прежнем количестве. 30% заявили, что покупать будут больше книг, чем сейчас, но меньше, чем до пандемии. Аналогичные показатели в отношении газет — 32% и 28%.